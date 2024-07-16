أبرزها «3 يوليو».. أسماء جديدة لمدارس ومشروعات في القاهرة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على إطلاق اسم "3 يوليو" على الكوبري الذي يتم تنفيذه علي نهر النيل كامتداد لمحور حسب الله الكفراوي.





كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة على تعديل اسم مدرسة الإعدادية المهنية بنين، ليصبح مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بحي الوايلي، واسم مدرسة منشاة جمال عبد الناصر ليصبح مدرسة عثمان بن عفان بحي التبين، واسم مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ليصبح مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين بحي منشأة ناصر، واسم مدرسة سكة الوايلي ليصبح مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات بحي حدائق القبة.

كما تم إطلاق اسم طريق "سوق السيارات" على طريق المحاجر، وإطلاق اسم الكاتب الصحفي محمود بكري على أحد شوارع حى المعصرة.