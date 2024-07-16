أبرزها «3 يوليو».. أسماء جديدة لمدارس ومشروعات في القاهرة

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جدة - نرمين السيد - المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة
كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة على تعديل اسم مدرسة الإعدادية المهنية بنين، ليصبح مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بحي الوايلي، واسم مدرسة منشاة جمال عبد الناصر ليصبح مدرسة عثمان بن عفان بحي التبين، واسم مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية ليصبح مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين بحي منشأة ناصر، واسم مدرسة سكة الوايلي ليصبح مدرسة مصر الحديثة الرسمية لغات بحي حدائق القبة.
كما تم إطلاق اسم طريق "سوق السيارات" على طريق المحاجر، وإطلاق اسم الكاتب الصحفي محمود بكري على أحد شوارع حى المعصرة.
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