بعد النجاة من محاولة اغـتيال.. أسهم شركة ترامب ترتفع بنسبة 55%

كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، عن مكاسب فعلية حققها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أعقاب محاولة فاشلة لاغتياله خلال مؤتمر انتخابي بولاية بنسلفانيا، وذلك تحت عنوان: "بعد النجاة من محاولة اغتيال.. أسهم شركة ترامب ترتفع بنسبة 55%".





وقال تقرير "القاهرة الإخبارية": "رصاصة كادت أن تنهي حياة المرشح الأوفر حظًا بحسب استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، لكنها عوضًا عن ذلك منحته مكاسب سياسية واقتصادية لم يكن يتمناها في أفضل أحلامه أو أحلام حملته الانتخابية التي اكتسبت دعاية تضع قدمًا أخرى له داخل البيت الأبيض".

وأضاف أنه "مع الساعات الأولى لجلسات وول ستريت والأسواق العالمية، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل عملاء الشركاء التجاريين الستة الرئسييين بنسبة 0.2% إلى 104.3% كما ارتفعت أسعار العملات المشفرة بالطريقة نفسها تحسبا لفوز ترامب مع ارتفاع عملة البيتكوين إلى 62 ألفا و760 دولار بنسبة 9%، وهو أعلى مستوى لها في أسبوع، وكذلك ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل حيث راهن المستثمرون على أن الهجوم على الرئيس الأسبق زاد من فرص فوزه ومن احتمالية السياسات التي ستزيد من الدين الحكومي والتضخم على حد سواء".

وتابع تقرير "القاهرة الإخبارية": "أما في سفينة ترامب، فمكاسب محاولة الاغتيال لم تختلف، إذا أفادت صفحة جمع التبرعات أنه تم جمع أكثر من مليوني دولار لضحايا الحادث، حيث تبرع أكثر من 15 ألف شخص، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسهر شركة ترامب ميديا بنسبة 55% بعد سلسلة من الخسائر عقب مثول ترامب أمام المحكمة".