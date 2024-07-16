شاهد.. أغنية جديدة لأيتن عامر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:29 صباحاً - نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة بإطلالة جريئة، معلنة عن أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل" وكتبت عليها :"أغنيتي الجديدة مثيرة للجدل هتنزل يوم الخميس".

وتألقت آيتن عامر، مرتديه توب أنيق باللون الأخضر يكشف عن خصرها مع الجينز ونسقت معه بعض الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.