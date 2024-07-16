إشادة أممية بجهود التحالف الوطنى فى دعم جهود التنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 01:41 مساءً - حظيت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، بإشادة كبيرة محلية ودولية لما حققه من إنجازات واسعة في مسار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى كل المجالات، إضافة إلى النجاح غير المسبوق في توحيد جهود الجمعيات والمنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة لتقديم الخدمات المجتمعية بشكل أكبر وأكثر تنظيما وانتشارا.

وانعكس ذلك فيما أعربت عنه المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، خلال لقائها مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والتي أكدت على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوطني في دعم جهود التنمية في مصر، مشيدة بمشاريعه وبرامجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

وساهمت إنجازات التحالف الوطني في تلبية الأهداف الأممية لترسيخ حقوق الإنسان، ولذلك أعربت "بانوفا" عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع التحالف في المستقبل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن السفيرة نبيلة مكرم أكدت على حرص التحالف، تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة قيمة كبيرة لأعمال التحالف، وتساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وأوضحت أن التحالف يرحب بجميع أشكال التعاون مع الأمم المتحدة، سواء على المستوى الفني أو المالي أو في مجال تبادل الخبرات.