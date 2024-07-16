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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد الحميد وكيل أعمال محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أخر تطورات الحارس مع الأحمر بخصوص تفعيل بند شراء العقد.

وقد انضم الزنفلي لصفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من فريق الداخلية مع وجود بند أحقية الشراء، لتعويض غياب الشناوي أثناء إصابته.

وكشف عبد الحميد خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان حلم عمر الزنفلي الانضمام للنادي الأهلي، وهو الذي تحقق حاليا لكن النادي أجل أمر تفعيل بند الشراء في عقده لنهاية الموسم".

وكيل أعمال الزنفلي: ننتظر قرار الأهلي بشأن تفعيل بند شراء العقد

وأستكمل حديثه: " الان نحن في انتظار قرار الأهلي سواء بتفعيل البند أو لا، شعور اللاعب أنه في أكبر منظومة في إفريقيا، هو يشعر بالسعادة بتوجيه النصائح من محمد الشناوي ومصطفى شوبير له".

وأستكمل حديثه: "أعتقد أن الأهلي سيفعل بند الشراء وبالتالي استمرار الزنفلي في صفوف الفريق".

واختتم: "الزنفلي يمتثل لأي قرار سواء باللعب مع الناشئين أو الجلوس على مقاعد البدلاء".

