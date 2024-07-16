العالم اليوم - شاشة شارع فيصل.. الدخلية المصرية تقبض على مشتبه به

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 03:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المشتبه ببث عبارات مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي في شارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان الداخلية المصرية أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة. وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)، وإعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج. وأكد البيان أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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