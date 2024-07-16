الأردن يدين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لـ”الأونروا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي المُمنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها، بما فيها المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في محاولة لإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي.

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وسط صمت دولي يشجعها على الاستمرار في ذلك، جراء غياب إجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها.

وأضاف السفير القضاة أن محاولات إسرائيل تقويض دور الأونروا، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بأكمله، مؤكداً أن استمرار عمل الأونروا ضرورة قصوى للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات وخاصة الأونروا للقيام بدورها الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وضمان سلامتها من أي استهداف مستقبلي.

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد 13 شخصا وأصيب العشرات في غارة للاحتلال استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين عند دوار الشيخ زايد في البلدة.

كما وصل ثمانية شهداء و50 جريحا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال مدرسة الرازي التابعة "للأونروا" والتي تؤوي نازحين، في مخيم 2 بالنصيرات.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قالت إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الأيام العشرة الماضية خمس مدارس تابعة لها، داعية إلى ضرورة حماية كل مرافق الأمم المتحدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,713 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,166 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 38713 شهيدا و89166 مصابا

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 49 فلسطينيا، وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.