عبد العاطى يؤكد علي أهمية التدريب ورفع الكفاءه، وإعلاء المصلحة العامة، وتنويع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - إجتمع السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يوليو الجاري، بالعاملين بالكادر الإداري بوزارة الخارجية، وذلك في إطار اللقاءات المجمعة التي يعقدها وزير الخارجية مع مختلف الكوادر بالوزارة لتحديد أولويات العمل وإصدار التكليفات والاستماع الي مقترحات التطوير خلال الفترة القادمة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشار إلى أن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بالإعراب عن حرصه علي اللقاء بأعضاء الكادر الادارى بوزارة الخارجية باعتبارهم العمود الفقري الذي تستند عليه منظومة العمل بوزارة الخارجية في الداخل والخارج، مؤكداً علي أهمية التناغم الكامل ووحدة الهدف بين الكوادر الدبلوماسية والإدارية والفنية لضمان تأدية وزارة الخارجية لمهامها المنوطة بها.

وأوضح المتحدث الرسمى، بأن د. بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء علي أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالكادر الإداري بوزارة الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن العمل في البعثات والسفارات المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمصريين في الخارج يستلزم قيام العاملين بالوزارة بتطوير وتنويع مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة خلال فترة عملهم، وخاصة فيما يتعلق بإتقان اللغات الأجنبية والمهارات اللازمة، مؤكداً على أن معيار الكفاءة سيظل المعيار الأساسي في تقييم الأداء، داعياً الي الاجتهاد في العمل والتفاني لخدمة مصالح الوطن.

وأردف المُتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى شدد خلال اللقاء على أهمية الانضباط والالتزام في العمل من قبل كافة أعضائها، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء الوزارة وقدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها. كما نوه وزير الخارجية إلى الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي القت بظلالها على الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً في هذا السياق على أن تلك الظروف تستلزم قيام وزارة الخارجية بالاستغلال الأمثل لمواردها، والابتكار في توظيف تلك الموارد بما لا يضع أعباءً إضافية على الدولة المصرية.

وفى هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية إيلاء أولوية كبيرة للموضوعات القنصلية وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، مؤكداً في هذا السياق على حرص وزارة الخارجية على التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة لتحسين تلك الخدمات وتطويرها، ومشدداً على أن مصالح المواطنين المصريين في الخارج تعد بمثابة أولوية قصوى لكافة العاملين في وزارة الخارجية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء أيضاً على الاستماع لمختلف الرؤي المتعلقة بتطوير آليات وسبل عمل الكادر الإداري بوزارة الخارجية، مؤكداً على اهتمام وزارة الخارجية بالاستماع إلى مقترحات ابناءها وانفتاحها على المقترحات البناءة التي من شأنها تحسين سير العمل بالوزارة، والارتقاء بالخدمات القنصلية التي تقدمها للمواطنين المصريين في الخارج.