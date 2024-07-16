نشكركم على متابعتكم خبر “غرف دبي” و”الاتحادية للضرائب” تعززان الالتزام الضريبي لمجتمع الأعمال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

استضافت غرف دبي مؤخرا في مقرها الرئيس ورشة عمل بعنوان “تحديات الامتثال 2024″، نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الغرف بمشاركة 130 مشاركا من ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالمنظومة والإجراءات الضريبية.

وبحسب “وام”، أوضحت غرف دبي في بيان صحفي اليوم أن الورشة تناولت مجموعة من المحاور الرئيسة للقطاع الضريبي والامتثال في الدولة، ومناقشة باقة “موفق” التي أطلقتها الهيئة لتسهيل الأعمال التجارية، والامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت الفعالية تقديم لمحة عامة حول الضرائب في الدولة، كما ناقشت آليات التسجيل للضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وعملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتطرقت إلى خدمة تقسيط الغرامات الإدارية والإغفاء منها.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي”انطلاقا من حرصنا على تلبية متطلبات مجتمع الأعمال عبر الدعم المتكامل، والتعاون الوثيق مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم الهيئة الاتحادية للضرائب، نواصل جهودنا لرفع الوعي الضريبي لدى القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات الضريبية، مما يساهم في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي”.

من جانبها قالت زهرة الدهماني مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب”تأتي الفعالية في إطار التعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة، لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال الذاتي، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها”.