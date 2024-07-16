نشكركم على متابعتكم خبر “ديوا” تعلن تشغيل خزان مياه جديد في منطقة الليسيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 08:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، اليوم، عن تشغيل خزّان مياه بسعة 60 مليون جالون من المياه المحلاة في منطقة الليسيلي، وربطه بشبكة المياه في دبي، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 157.4 مليون درهم.

وبحسب “وام”، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي”بفضل البنية التحتية المتطورة التي نمتلكها، والاستناد إلى الابتكار والتخطيط العلمي السليم، نواكب الزيادة في الطلب على المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ونهدف من خلال بناء خزانات مياه جديدة إلى رفع كميات التدفق المائي في مختلف أنحاء الإمارة وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، إضافة إلى تعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه”.

وأضاف “نهدف إلى زيادة السعة التخزينية من المياه، في إمارة دبي، لتصل الى 1121.3 مليون جالون من المياه المحلاة بحلول عام 2025”.

يشار إلى أن خزان المياه في منطقة الليسيلي، تم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، إلى جانب خزان المياه الموجود حاليا، الذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة.

وكانت الهيئة أعلنت مؤخرا عن تشغيل خزّان مياه جديد في منطقة نخلي، بسعة 120 مليون جالون، وربطه بشبكة المياه في دبي.