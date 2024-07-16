وزير السياحة والآثار وسفير إيطاليا بالقاهرة يبحثان آليات التعاون بين البلدين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 05:25 مساءً - التقي، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، والتجهيز للزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والآثار الإيطالي لمصر خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير الإيطالي، مؤكداً على اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا، والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مُعرباً عن التطلع لاستقبال السيد جينارو سانجيوليانو وزير الثقافة والآثار الإيطالي بالقاهرة في أقرب فرصة.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة إيطاليا بالقاهرة عن تطلع وزير الثقافة والآثار في بلاده لزيارة مصر، في إطار البناء على مجالات التعاون المُشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما السياحة والآثار، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.

واستعرض اللقاء التقدم المحرز في إطار تنفيذ أُطر التعاون في قطاع الآثار والمتاحف، وسُبل دعم الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في دولة إيطاليا بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة منها.

كما تم استعراض آليات التعاون المستقبلية ومنها إقامة معارض أثرية مؤقتة في إيطاليا، والتعاون في مجال التحول الرقمي بالمتاحف، والاستفادة من الخبرة الإيطالية لتطوير طرق العرض بالمتاحف ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها، وفي أعمال الترميم، وتدريب أمناء المتاحف وكذلك العاملين في مجال الضيافة بقطاع السياحة.

حضر اللقاء، السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور Davide Scalmani مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والدكتور Gianluigi Mastandrea Bonaviri سكرتير أول للشئون الثقافية بسفارة إيطاليا بالقاهرة، والبروفيسور Giuseppe Cecere مدير المركز الإيطالي للآثار بالقاهرة.