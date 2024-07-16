دوت الخليج -

البرلمان يستعرض تقرير بشأن الموارد المحصلة

واصل مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي. البرلمان يستعرض تقرير بشأن الموارد المحصلةواصل مجلس النواب اليوم، عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي. وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن الموارد المالية للوحدات الإدارية المحصلة خلال النصف الأول من العام 1445هـ في أمانة العاصمة والمحافظات.. وأقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لاستيعاب الملاحظات التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس خلال الجلسة. وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : البرلمان يستعرض تقرير بشأن الموارد المحصلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.