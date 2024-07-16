بدء تشغيل أول قمر اصطناعي صيني للاتصالات يعمل بالدفع الكهربائي

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جدة - نرمين السيد - الأقمار الصناعية
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينجوا)، اليوم الثلاثاء، فإن القمر الاصطناعي "آبستار-6 إي" هو قمر اصطناعي جغرافي ثابت يعتمد على منصة القمر الاصطناعي دي إف إتش-3 إي، ويبلغ عمره الافتراضي المصمم 15 عاما.
وذكرت الشركة أن هذا القمر هو الأول من سلسلة "دي إف إتش-3 إي"، ويعد أول قمر اصطناعي للاتصالات في العالم يحقق نقل مدار مستقل تماما من المدار الأرضي المنخفض إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.
وأضافت الشركة أنه جرى إطلاق القمر الاصطناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 13 يناير 2023. وبعد انفصاله عن وحدة الدفع المستقلة، تم نقل القمر الاصطناعي إلى المدار المتزامن بواسطة نظامي الدفع الكهربائيين.
ويستخدم هذا القمر الاصطناعي بشكل أساسي لتوفير خدمات اتصالات النطاق العريض عالية الإنتاجية وميسورة التكلفة لمنطقة جنوب شرق آسيا.
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