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بدء تشغيل أول قمر اصطناعي صيني للاتصالات يعمل بالدفع الكهربائي

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أ ش أ 2024-07-16 11:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الأقمار الصناعية

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء أن أول قمر اصطناعي صيني للاتصالات يعمل بالدفع الكهربائي بالكامل بدأ خدماته التشغيلية رسميًا بعد مراجعة تقنية النظام المداري والأرضي في هونج كونج.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينجوا)، اليوم الثلاثاء، فإن القمر الاصطناعي "آبستار-6 إي" هو قمر اصطناعي جغرافي ثابت يعتمد على منصة القمر الاصطناعي دي إف إتش-3 إي، ويبلغ عمره الافتراضي المصمم 15 عاما.

وذكرت الشركة أن هذا القمر هو الأول من سلسلة "دي إف إتش-3 إي"، ويعد أول قمر اصطناعي للاتصالات في العالم يحقق نقل مدار مستقل تماما من المدار الأرضي المنخفض إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وأضافت الشركة أنه جرى إطلاق القمر الاصطناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-2 سي" من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 13 يناير 2023. وبعد انفصاله عن وحدة الدفع المستقلة، تم نقل القمر الاصطناعي إلى المدار المتزامن بواسطة نظامي الدفع الكهربائيين.

ويستخدم هذا القمر الاصطناعي بشكل أساسي لتوفير خدمات اتصالات النطاق العريض عالية الإنتاجية وميسورة التكلفة لمنطقة جنوب شرق آسيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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