على أنغام الطبل والمزمار البلدي.. الفرحة تغمر رواد مهرجان العلمين (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمدينة العلمين الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لإحدى فعاليات المهرجان؛ حيث سادت حالة من الفرحة والبهجة بين رواد المهرجان.





الفيديو تضمن عرض مجموعة من اللقطات لبعض فرق الفنون الشعبية، كما قام عدد من "بالطبل" تغمرهم السعادة بالمهرجان العالمي الذي يمتد حتى يوم 30 أغسطس الجاري 2024.

وكان مراسلو قناة CBC، قد نقلوا أجواء الفرحة والبهجة من داخل مهرجان العلمين، موضحين أن هذه النسخة الحالية تختلف عن سابقتها من حيث التطوير والتنوع في الأفكار.

وقال عمرو موسى، مراسل قناة CBC، أن مدينة العلمين تحولت بفضل عزيمة المصريين إلى مدينة الأحلام، التي تقع على مساحة 50 ألف فدان، ومن المستهدف أن تشمل وتضم 4 مليون مواطن، فهي أُنشئت لتكون مدينة مستدامة وليست مدينة موسمية.

ونوه بأنها جذبت العديد من الاستثمارات على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وجذبت رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية.

وقال محمد الجباس، مراسل قناة CBC، أنه لليوم الخامس على التوالي، تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، حيث تتوالى الفعاليات والحفلات الغنائية والمسرحيات، والتي تستمر طوال أيام المهرجان.

ونوه بأن منطقة نورث سكوير تُعد من المراكز الترفيهية والسياحية المتكاملة في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بإطلالة مباشرة على البحر.

وأشار إلى أنه تم الحديث مع الحضور من السياح، وعبروا عن انبهارهم بما يرونه على أرض العلمين الذي يلخص التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، مُختتمًا: "مهرجان العلمين وجهه سياحية مشرفة وحدث استثنائي".