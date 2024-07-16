المفتي يهنئ رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعد التشكيل الجديد

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جدة - نرمين السيد - شوقي علام ـ مفتي الجمهورية
وذلك بعد اعتماد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، واللواء وائل محمود بخيت، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وأعرب المفتي في بيانه، اليوم، عن صادق تمنياته لرئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر والأعضاء بالتوفيق من الله تعالى في مهمَّتهم الجديدة، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف لنشر منهجه الوَسطيِّ المعتدل في كل مكان ومواجهة كافة أشكال الغلو والتشدد والتطرف.
كما توجه المفتي، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر السابق، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، واللواء أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ما بذلوه من جهد في خدمة المنظمة ورسالتها ودورها في نشر الفكر الوسطي المعتدل خلال الفترة الماضية.
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