جدة - نرمين السيد - الجيش الباكستانى

أعلن جيش باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب بيان الجيش الباكستاني، جاء الحادث جراء هجوم شنّه مسلحون على قاعدة عسكرية بشمال غربي البلاد، بعد أن عبروا الحدود قادمين من أفغانستان. وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في شهر مارس الماضي، عن مقتل 5 من عناصر الأمن في هجوم شنه مسلحون على موقع عسكري في وزيرستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، حيث كان مركبة المسلحين محملة بالمتفجرات. وتدهورت العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، إذ تؤكد الحكومة الباكستانية والمسؤولون الأمنيون أن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، وتعلن حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن كثير منها، وحذر الباكستانيون من أن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية قاعدة لتنفيذ هجماتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش باكستان: مقتل 8 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.