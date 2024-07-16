جدة - نرمين السيد - شاحنات الوقود

أعلنت بلدية دير البلح، اليوم الثلاثاء، توقف إمداد البلديات بالسولار لتشغيل محطات الصرف، ما يهدد بكارثة صحية وبيئية لأكثر من 700 ألف شخص، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأكدت بلدية دير البلح توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي نتيجة نفاد كمية السولار اللازمة للتشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدية دير البلح: توقف إمدادات السولار يوقف محطات الصرف ويهدد 700 ألف شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.