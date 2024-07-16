مشيك: روسيا توجه ضربات على مواقع الأسلحة الغربية التي تم توريدها لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - الحرب الروسية الأوكرانية

رصد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، حالة الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً إن المعارك تشتد في المنطقة الشرقية والشمالية للأراضي الأوكرانية حيث تتواجد مقاطعات زابوريجيا وخيرسون، وتحديدًا في ضواحيها.





وأشار مشيك، خلال رسالة على الهواء، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش الروسي يوجه ضربات صاروخية على بعض المواقع والمراكز التي يتم وضع الأسلحة الغربية فيها، ويحرز تقدما بريًا. وأوضح أن القوات الروسية تستخدم ضربات عالية الدقة في ضواحي أوديسا، إضافة إلى توجيه الضربات إلى الغرب الأوكراني، وهو ما يأتي كردة فعل روسية على استهداف أوكرانيا لأراضي روسية. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الروسية تدمر نقاط حساسة للجيش الأوكراني، حيث تستهدف نقط تمركز للمقاتلين الأوكران ومقاتلي النخبة ومقاتلين أجانب، وفي بعض الأحيان يتم توجيه ضربات على أسلحة غربية الصنع تم توريدها لأوكرانيا، وعلى الجانب الآخر تطلق أوكرانيا مسيرات بشكل كبير تجاه الأراضي الروسية.

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