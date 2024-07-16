خبير سياسات دولية: الاحتلال يقوم بإبادة جماعية في غزة وسط صمت دولى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة وسط صمت دولي، لافتًا إلى أن أغلب المجتمع الإسرائيلي يوافق على هذه الإبادة الجماعية.





وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية المصرية تسعى لتوحيد المقاومة الفلسطينية، معقبًا: "هو ده اللي هيحرر فلسطين". وأوضح خبير السياسات الدولية، أن دولة الاحتلال دولة مارقة منبوذة لا تحترم القانون الدولي وخارجة عن القانون الإنساني، متابعًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي لديها القدرة على وقف ما تقوم به دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين.

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