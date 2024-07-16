أسلحة مهمة لتجديد نشاط الطلاب قبل انتهاء الامتحانات

الشعور بالملل
وأشار الخبراء إلى أن الحل يرجع إلى نمط الحياة اليومية، والتي منها الاهتمام بالأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية، للقدرة على استعادة طاقة الجسم.
وأوضح الخبراء أن الأنشطة اليومية المعتادة الصعبة تتسبب في الشعور بالممل وفقدان الطاقة والتأثير سلبا على عملية نقل الدم المحمل بالأكسجين لأعضاء الجسم للشعور بالنشاط.
التخلص من الشعور بقلة التركيز
وحرص الخبراء على تقديم عدد من الخطوات المهمة التي تساعد في التخلص من الشعور بقلة التركيز أو التعب، ومنها:
-الغفوة القصيرة:
تعد من أنسب الطرق التي تساعد في القدرة على استكمال اليوم والتخلص من الإحساس بالتعب، وتجديد طاقة الجسم، وزيادة القدرة على التركيز والانتباه.
-تقليل مشروبات الكافيين:
تعد الكافيين من المواد التي تمد الجسم بالطاقة وتجديد الذهن للقدرة على التركيز والتخلص من الإجهاد ومشاعر الضغط أو التوتر.
-ممارسة الرياضة:
من الطرق المهمة التي تزيد من حيوية الجسم وتقليل الشعور بالضغط النفسي وزيادة التركيز وتحسين الحالة المزاجية.
-تناول الأطعمة الصحية:
يزيد البروتين من طاقة الجسم، ويساهم في توزيع الأكسجين بخلايا الدم، وخصوصا عند الشعور بالإجهلد لتجديد النشاط والتخلص من الإرهاق.
-الاستيقاظ المبكر:
يعد وقت الصباح الباكر من أكثر الأوقات التي يمكن استغلالها للمذاكرة بشكل جيد، وذلك يحتاج إلى النوم مبكرا للاستيقاظ المبكر، بسبب انخفاض درجة حرارة الطقس وزيادة مستوى التركيز والتحصيل في ذلك التوقيت.
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