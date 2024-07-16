نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم الزمالك السابق يطالب برحيل جوميز وكولر يطالب الخطيب بصفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 16-7-2024 في السطور التالية:

مارسيل كولر مصمم على ضم هذا اللاعب في الصيف

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب نادي زيورخ السويسري الحصول على 5 مليون دولار للإستغناء عن خدمات الكونغولى جوناثان أوكيتا مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية؛ نال اللاعب الكونغولي قناعة مسئولو الأهلي ومدرب الفريق مارسيل كولر، لذا بدأ مسئولو القلعة الحمراء رحلة التفاوض مع اللاعب الكونغولي وناديه السويسري.

وأضاف محمد الليثى، أن النادي فؤجئ بمُغالاة نادي زيورخ بطلباته المالية للأستغناء عن لاعبه الكونغولي ويحاول الأهلي تخفيض قيمة الصفقة إلى مليوني و500 ألف دولار أو 3 مليون دولار كحد أقصى لكن النادي السويسري مُتمسك بالحصول على مبلغ كبير لا يقل كثيرًا عن 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وشدد على مُغالاة زيورخ في طلباته المالية جعلت الأهلي يُفكر في الإنسحاب من الصفقة، لكن النادي لم يغلق الباب في ظل قناعة وإصرار كولر على ضم اللاعب الكونغولي الذي يلعب فى مركز الجناح الأيسر المهاجم كما يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن المهاجم ولعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر.

نجم الزمالك السابق يطالب برحيل جوزيه جوميز

طالب طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، برحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع بلدية المحلة، أمس، بنتيجة سلبية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لم يقدم أوراق اعتماده حتى الأن مع القلعة البيضاء ويجب أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وتابع: على الرغم من فوز جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلا أني أرفض بقاءه مع الزمالك.

