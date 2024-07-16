أخبار اليمن : أمطار ورياح وحبات بَرَد.. والأرصاد يحذّر

أمطار ورياح وحبات بَرَد.. والأرصاد يحذّرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد والرياح الهابطة أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت وأجزاء من سهول تهامة.

ويتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من صحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 50 عقدة ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 20 - 30 عقدة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت: 36ملم، تعز: 23.2، إب: 18، بعدان ـ إب: 17.4، ريمة: 16.3، حجة: 13.2، عمران: 7.4ملم.

كما هطلت أمطار رعدية بين المتوسطة والغزيرة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، عدن، الضالع، البيضاء، صنعاء، الحديدة وصعدة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية والضباب.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول ارخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.