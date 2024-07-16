العالم اليوم - مبابي لجماهير ريال مدريد "سأهب حياتي لهذا النادي"

انتم الان تتابعون خبر مبابي لجماهير ريال مدريد "سأهب حياتي لهذا النادي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 02:30 مساءً - وقع النجم الفرنسي كيليان مبابي عقد انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء،

وقال النجم الفرنسي، الذي سيحمل الرقم 9، الذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيمة، إنه سيهب حياته للنادي، الذي كان يعشقه منذ صغره.

وتم تقديم مبابي في حفل أسطوري في ملعب النادي بالعاصمة مدريد بحضور المدرب السابق للنادي، الفرنسي زين الدين زيدان.

وأجرى مبابي الفحص الطبي في المستشفى الجامعي سانيتاس لامور اليخا.

وكان ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أنه سيقدم مبابي، اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

واستقبل فلورنتينو بيريز رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسميّ الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، أعلن رحيله عن نادي باريس سان جرمان الفرنسي في العاشر من مايو الماضي، بعد 7 سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه، حيث سجل 256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات.

كذلك نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان، لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون مقابل.