نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة محمد عادل "وش السعد" على الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت.. أرقام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الاسبوع 17 لمسابقة الدوري المصري.

وتنطلق أحداث المباراة بين الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجلة من الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي 2023 – 2024.

واختارت لجنة الحكام محمد عادل لإدارة المباراة بين الأهلي ومودرن سبورت، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، وسامي هلهل، مساعد ثاني، على أن يكون إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني كحكم تقنية فيديو، وشريف عبد الله حكم تقنية فيديو مساعد.

أرقام الأهلي مع صافرة محمد عادل

أدار محمد عادل 26 مباراة للنادى الأهلى خلال مشواره التحكيمي، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 19 مباراة، بينما تعادل فى 6 مباريات، وتلقى الفريق هزيمة وحيدة.

واحتسب محمد عادل 11 ركلة جزاء لصالح الأهلي واحتسب ركلتي جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصرى البورسعيدى والزمالك، فيما حصل لاعبو المارد الأحمر على 38 إنذارا و3 حالات طرد.

الحكم محمد عادل

وأدار محمد عادل 3 مباريات للأهلي هذا الموسم هي، مباراة المصري البورسعيدي وفاز الأحمر 4 – 0، ومباراة سموحة وانتهت بالتعادل السلبي، ولقاء مودرن سبورت في السوبر وفاز أيضَا 4-2.

الهزيمة الوحيدة لفريق الأهلي تحت قيادة محمد عادل التحكيمية كانت أمام فريق بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) وخسر الأحمر بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر عام 2018.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة جمعها من 24 مباراة، فيما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في الترتيب برصيد 47 نقطة من 29 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن فريق بيراميدز متصدر الترتيب بفارق 8 نقاط، حيث يعتلي الأخير صدارة الدوري حتى الآن برصيد 68 نقطة ولكنه جمعها من 28 مباراة أي بفارق 4 مباريات أكثر من المارد الأحمر.