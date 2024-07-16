أوربان يقترح إعادة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا ومحادثات رفيعة مع الصين

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

اقترح فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إعادة فتح الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا، وإجراء محادثات سياسية رفيعة المستوى مع الصين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال رئيس وزراء المجر في كلمته لقادة الاتحاد الأوروبي، إن "الصين لن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إلا إذا كانت فرصة نجاح مشاركتها مؤكدة". وأشار رئيس وزراء المجر إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستعد للعمل كوسيط للسلام فورًا بعد انتخابه.

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