الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 20 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم جريح، وأطفال، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقيتها على محافظات طولكرم، بيت لحم، ونابلس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت نحو (9690)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.