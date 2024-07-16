ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38713

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38713ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و713 شهيداً و89 ألفاً و166 مصاباً.

وأكدت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، وصل منها للمستشفيات 49 شهيداً و69 مصاباً.

وأوضحت أنه في اليوم الـ284 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف هذه الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.