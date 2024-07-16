نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقدم مبابي للإعلام اليوم على ملعب "سنتياجو برنابيو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي الصفقة المنتظرة لسنوات، إلى وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، بعد التعاقد معه بشكل رسمي فور رحيله عن نادي باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد قد أتم التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، الذي رفض كل محاولات التجديد من أجل اللعب للملكي.

موعد حفل تقديم كيليان مبابي



من المقرر أن يتم تقديم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد للجماهير، في حفل ينطلق في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويذاع الحفل عبر قناة «بي إن سبورت» الإخبارية المفتوحة، إلى جانب الحسابات الرسمية لنادي ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت الصحافة الإسبانية حفل تقديم مبابي صاحب 25 عاما بأنه حدث تاريخي، خاصة أنه سيحضره 80 ألف متفرج لجماهير ريال مدريد في ملعب البرنابيو معقل الميرنجي.

ويخضع مبابي للفحص الطبي صباح يوم الثلاثاء، لتحديد مدى احتياجه إلى عملية جراحية بعد إصابة أنفه بكسر خلال مشاركة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” التي أقيمت في ألمانيا.

