نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر مصمم على ضم هذا اللاعب في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى، عن طلب نادي زيورخ السويسري الحصول على 5 مليون دولار للإستغناء عن خدمات الكونغولى جوناثان أوكيتا مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يريد ضم مهاجم زيورخ السويسري

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية؛ نال اللاعب الكونغولي قناعة مسئولو الأهلي ومدرب الفريق مارسيل كولر، لذا بدأ مسئولو القلعة الحمراء رحلة التفاوض مع اللاعب الكونغولي وناديه السويسري.

وأضاف محمد الليثى، أن النادي فؤجئ بمُغالاة نادي زيورخ بطلباته المالية للأستغناء عن لاعبه الكونغولي ويحاول الأهلي تخفيض قيمة الصفقة إلى مليوني و500 ألف دولار أو 3 مليون دولار كحد أقصى لكن النادي السويسري مُتمسك بالحصول على مبلغ كبير لا يقل كثيرًا عن 5 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب.

وشدد على مُغالاة زيورخ في طلباته المالية جعلت الأهلي يُفكر في الإنسحاب من الصفقة، لكن النادي لم يغلق الباب في ظل قناعة وإصرار كولر على ضم اللاعب الكونغولي الذي يلعب فى مركز الجناح الأيسر المهاجم كما يجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن المهاجم ولعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر.

