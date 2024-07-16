في ذكرى ميلاده.. تعرف على سر خلافه مع عبد الحليم حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء 16 يوليو ذكرى ميلاد الراحل يوسف شعبان، الذي تميز بحب الجمهور له فهو الشخص الذي كان يحلم به أي فتاة خلال فترة الستينات، فصوته وأدائه المتميز لا يستطيع أحد أن يقلده، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.

نشأة يوسف شعبان

ولد يوسف شعبان في 16 يوليو 1931 في شبرا بالقاهرة، تلقى شعبان تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية مثل أقاربه أو كلية الحقوق،

ونتيجة للضغط الشديد عليه قرر الالتحاق بالكلية الحربية ولكن في اختبار الهيئة أسقط نفسه فرفضوا انضمامه ولكن عائلته علمت بما دبره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس.



بداية مسيرته الفنية



بدأ مسيرته الفنية سنة 1958 في فيلم سهم الله، ثم توالت أعماله السينمائية التي جاوزت 133 فيلمًا سينمائيًا،

لاقى في بداياته السينمائية منافسة شرسة من أبرز نجوم فترة الستينيات وهم رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، وكمال الشناوي، وشكري سرحان، وحسن يوسف، وكان بعضهم يغري المنتجين بتخفيض الأجر الذي يحصل عليه للتأثير عليهم لاختيارهم وعدم اختياره.

خلافه مع عبد الحليم حافظ

وبسبب هذا حدث خلاف قبل البدء في تصوير فيلم "معبودة الجماهير" إنتاج سنة 1967 حيث أراد العندليب عبدالحليم حافظ أن يبعده عن المشاركة بالفيلم لتخوفه من وجوده بسبب ما يكتب عنه في الجرائد، بينما الفنانة شادية مقتنعة به لأنها قدمت معه أفلامًا سابقة وحققت نجاحًا مثل ميرامار وزقاق المدق.



وتحدث الفنان يوسف شعبان في أحد لقاءاته بالجمهور عن هذه الواقعه وأكد أنه كان متفهمًا لما كان يفكر فيه عبد الحليم لأنه كان يريد أن يكون الممثل الأول مثلما كان المطرب الأول، وأن المخرج حلمي رفلة حاول مع عبدالحليم ليثنيه عن قراره ثم ذهب لمؤلف العمل مصطفى أمين الذي أقنع عبد الحليم لأنه لا يرى غير يوسف شعبان مناسبا للدور.



أبرز أعماله الدرامية

نجح يوسف شعبان في خطف قلوب الجماهير وقدم أكثر من 130 مسلسلًا أبرزها العائلة والناس، انتقام امرأة، والشهد والدموع، والوتد، وعيلة الدوغري، ولحظة ضعف، ورأفت الهجان وتألق به بشكل بارع في أدائه لشخصية محسن ممتاز، محمد رسول الله إلى العالم، المكان المقصود، وأعمال رجال، والتوأم، وضد التيار، وأميرة في عابدين، وامرأة من زمن الحب، والضوء الشارد، والمال والبنون، مسلسل الحقيقة والسراب، ملوك الجدعنة.

وفاة يوسف شعبان

توفي يوسف شعبان نتيجة تأثره فيروس كورونا، تاركًا ثروة فنية يتداولها الأجيال لمعرفة أعماله الفنية المتنوعة.

