وزير خارجية الكويت: التحديات العابرة للحدود تتطلب تضافر الجهود العالمية

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جدة - نرمين السيد - عبدالله اليحيا ـ وزير خارجية الكويت
ووفقا لبيان الخارجية الكويتية، أشاد اليحيا بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي للدفع بتحقيق تطلعات السياسيات الإنمائية، وذلك خلال أعمال جلسة المناقشات العامة للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، والتي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2024 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأشار إلى أن الإحصائيات الدولية جسدت مرارة الواقع الاقتصادي الدولي حيث إن التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول التقدم الذي أحرز نحو تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر لم تتجاوز نسبة تنفيذها الـ17% في حين يعيش اليوم أكثر من 23 مليون شخص في حالة فقر شديد ويواجه أكثر من مئة مليون شخص مجاعات وسوء تغذية.
ونوه وزير الخارجية الكويتي بأن هذا التحدي يتطلب أيضا أن تنظر الأمم المتحدة له بعناية، وأن تسهم الدول المتقدمة في نقل خبراتها لبناء قدرات الدول الأقل نموًا ودعمها لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
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