بعد تصريحاتها مع إسعاد يونس.. هنا الزاهد تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد، تريند جوجل بالسعودية، بعد ظهورها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث فتحت لها قلبها وتحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من الفنان أحمد فهمي.

وتناولت هنا الزاهد الأسباب التي أدت إلى طلاقهما، وكيف تأثرت بتلك المرحلة في حياتها، ورغم التأثر البالغ الذي ظهر عليها خلال الحديث، أكدت أنها وأحمد فهمي لن يعودا معًا وأن علاقتهما الآن تقتصر على العمل فقط.

تصريحات مؤثرة عن مرحلة ما بعد الطلاق

كشفت هنا الزاهد أنها لم تبكِ بعد وقوع الطلاق، موضحة أنها لم تكن تتخيل أن هناك شيء يسمى الطلاق، وقالت: "ربنا عارف إني مقدرش أتحملها جبهالي تمهيديًا قبلها بـ8 شهور، لو كان حصل مرة واحدة كنت هتعب أوي"، وأضافت أن الطلاق كان أصعب فترة في حياتها، لكنها لم تذرف دمعة واحدة، وقضت الوقت مع أسرتها لتتجنب الوحدة.

رؤية هنا الزاهد للحب والعائلة

تحدثت هنا الزاهد عن شخصيتها ومشاعرها، مشيرة إلى أنها رومانسية وتحب الحب بشدة، وأنها لا تستطيع العيش دون من تحبهم، وقالت: "أنا رومانسية وبحب الحب أوي مقدرش أعيش من غير ما أحب هو اللي بيخليني سعيدة ومتحمسة"،كما أعربت عن خوفها من الوحدة، مؤكدة أنها لا تستطيع العيش بمفردها وتترك باب غرفتها مفتوحًا دائمًا في المنزل.

مشاريع فنية جديدة

على الصعيد الفني، تحدثت هنا الزاهد عن أحدث أعمالها الدرامية بعد النجاح الكبير الذي حققته في السينما، وأشارت إلى تنتظر فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني. كما أوضحت أن شخصيتها في مسلسل "إقامة جبرية"، المنتظر عرضه قريبًا، مختلفة تمامًا عنها حيث تقدم شخصية "سايكو"، يشاركها في بطولة المسلسل الفنان الشاب محمد الشرنوبي.