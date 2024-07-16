وزير الخارجية يؤكد لمبعوثة الاتحاد الأوروبي ضرورة الحفاظ على السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الخارجية، "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وذلك في مستهل جلسة المشاورات المقرر عقدها مع نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأنه تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي.

وحرص عبد العاطي على الاستماع إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية للأوضاع في القرن الأفريقي، في ضوء التحديات المتواترة التي تشهدها وتصاعد حدة الأزمات، فضلاً عن تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الافريقي، منوهاً إلى أنه توجه في أولى رحلاته الخارجية إلى الصومال وجيبوتي لافتتاح أول خط طيران مباشر بين الدول الثلاث، وهو ما يعكس عمق وأهمية علاقات مصر مع الدولتين، وحرص مصر على تحقيق قدر أعلى من الترابط مع دول القرن الأفريقي لما تمثله من عمق استراتيجى للأمن القومى المصرى.

وأكد وزير الخارجية فى هذا الإطار على أهمية دعم حكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، فى تحقيق الاستقرار والتنمية ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تطرق إلى قضية أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية، وآثار التهديدات الأمنية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي وعلى مصر بشكل خاص نتيجة الموارد التي تم فقدها من عوائد قناة السويس.

وفيما يتعلق بالسودان، استعرض عبد العاطي مخرجات مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، والجهود المصرية التي تستهدف خلق أرضية مشتركة بين الفرقاء السودانيين، لبحث سبل تسوية الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، والتعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وعاجل.

وقد اتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود لنزع فتيل النزاع وضرورة التنسيق بين جميع مسارات الوساطة الفاعلة، واللجوء إلى كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية اللازمة لتسوية الأزمة في أقرب وقت.

ومن جانبها، ثمنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي الدور الهام الذي تضطلع به مصر في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدة على حرص الإتحاد الأوروبي على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فى منطقة القرن الأفريقى.