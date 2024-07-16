حملات واجتماعات.. حصاد الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 154 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 9 وحتى 15 يوليو الجاري.





وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين 4650 رأس ماشية حتى الآن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على الجمعيات الزراعية التابعة لمركز طوخ وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وتوفير الأسمدة للمزارعين وحل مشاكلهم على أرض الواقع، كما تم المرور على زراعات الموسم الصيفي وخاصة محصول الذرة الشامية، للوقوف على الحالة العامة للمحصول والتأكد من توفير المبيدات اللازمة للمزارعين.



واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، حيث تم المرور على الإدارة الزراعية بقطور، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

كما واصلت مديرية الطب البيطري، متابعة أعمال لجان التحصين بمراكز: طنطا، قطور، وزفتى، للتأكد من انتظام العمل وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بعملية التحصين وحث اللجان علي بذل أقصى الجهد وتذليل العقبات.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية بجميع المراكز وجهاز حماية الأراضي بالمديرية، لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء، وسرعة الانتهاء من إجراءات التطهيرات اللازمة للترع والمصارف وفق الخطة الزمنية، بينما تم إزالة 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وكذلك المرور على زراعات الذرة والقطن والقطن، وتوصيل التوصيات اللازمة للمزارعين.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، حيث تابع مدير مديرية الطب البيطري بمتابعة أعمال لجان التحصين، للتأكد من انتظام العمل، وتنفيذ جميع تعليمات الهيئة الخاصة بعملية التحصين، وكذلك قامت لجنة الإرشاد الزراعي والرعاية البستانية بمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، بالمرور على حدائق العنب والذرة والقطن والأرز، كما تم المرور على مزارع الدواجن، فضلا عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنظيم ندوة إرشادية حول ترشيد استخدام المياه في محصول الذرة الشامية، كما تم استقبال قافلة إرشادية شاملة من كلية الزراعة جامعة المنصورة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 48 حملة تم المرور خلالها على 58 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط أكثر من 653 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما انطلقت فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، إذ تم تحصين 1444 رأس ماشية، وترقيم 682 رأسا.

فيما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، بالمرور المفاجئ على الجمعيات الزراعية بالمحمودية ودمنهور لمتابعة مدى توافر الأسمدة، كما تم عقد لقاء مع بعض المزارعين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها فورًا، كما تم تفقد مخازن الجمعيات الزراعية للاطمئنان على وصول الكميات المقررة من الأسمدة إليها والصرف للمزارعين، والتأكد من أن الصرف يتم لهم بكارت الحيازة "كارت الفلاح".

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عددا من الأنشطة الإرشادية، حيث تم المرور على زراعات القطن والذرة الشامية ودوار الشمس، كما قامت لجنة المكافحة بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق المنتزه وتم رش 121 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات واللجنة المرافقة للوقوف على مشكلات كارت الفلاح والعمل على حلها، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية للتأكد من توافر الأسمدة للمزارعين، فيما تم المرور لمتابعة زراعات: الأرز، الذرة والقطن، كما تم تنفيذ يوم حقل لمزارعي محصول الأرز، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال ووضع ضوابط سير العمل.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات: القطن، الذرة، والأرز، والتي وجدت بحالة جيدة، كما تم عقد اجتماع مع الإدارات الزراعية، لمتابعة أعمال حماية الأراضي والتنبيه بالانتشار الموسع لإحكام السيطرة على الزمام الزراعي والتصدي لأي حالة تعد على الأراضي الزراعية، ومتابعة الزراعات الصيفية ومدى تقدمها وتأثرها بالظروف المناخية الحالية.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث ومناقشة خطة العمل الأسبوعية، كما تم عقد دورة تدريبية لتفعيل منظومه كارت الفلاح الذكي بالمحافظة، كما تم إطلاق قافلة زراعية إرشادية للمزارعين برأس سدر وتم تفقد مزارع النخيل وعمل الفحص اللازم له، كما تم تفقد مزرعة التعمير زراعات الزيتون والنخيل البارحي والمزرعة السمكية والصوب جودت العبادي العبادي الزراعية.

بينما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ندوات للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية والتوعية بالأمراض المشتركة والتوعية بالخسائر الاقتصادية للامتناع عن التحصين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للماشية.



كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالمنيا وبمشاركة معهد التناسليات الحيوانية بالهرم، قافلة بيطرية وقائية إرشادية علاجية بإدارة المنيا، حيث تم تقديم الخدمة البيطرية لـ 464 حالة، كما تم المرور على مجزر مدينة سمالوط العمومي للاطمئنان على سير العمل والتعرف على المعوقات وتذليلها.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر عن بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي بجميع مدن المحافظة، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوى المحافظة.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، كبير استشاري هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، لمتابعة خطة المشروع بالمحافظة والذي يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين بمختلف مراكز المحافظة.