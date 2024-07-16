وزير الإسكان يٌصدر 19 قرارا بشأن إزالة مخالفات البناء والتعديات ببعض المدن الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:29 صباحاً - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 19 قراراً بشأن إزالة مخالفات البناء والتعديات ببعض المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي شملت مدن ( بني سويف الجديدة – برج العرب الجديدة – جزيرة الوراق – الفشن الجديدة - القاهرة الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات، لا سيما بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة تولي اهتماماً كبيراً لمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تكليفات لمسئولي الوزارة وأجهزة المدن بذلك.

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ٢٥١، والقطعة رقم 186 ، والقطعة رقم 127، والقطعة رقم 275، والقطعة رقم 259، والقطعة رقم 123، والقطعة رقم 120، والقطعة رقم 310، بقطاعات مختلفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف الردود الخلفية بالأدوار الأرضية والأول علوى وصب منور الجيب الخلفي بالدور الثانى علوى ومخالفات أخرى، بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادرة للقطع.

كما نصت القرارات بمدينة بني سويف الجديدة على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 959 بالحى الثالث، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح ، ومخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض السكنية رقم 28، والقطعة رقم 194 بالمجاورة الثانية بالحى الأول، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

وفي السياق ذاته، نص قرار لوزير الإسكان على أن تزال التعديات المقامة على قطع الأراضي المملوكة للهيئة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة إجمالية حوالي 43.5 فدان تقريباً، وقرار آخر لإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 19 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص.

ونص قراران على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة 4.94 فدان، ومساحة 9 أفدنة، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة والمتمثلة في إقامة نشاط زراعی ملحق به مبان من البلوك الأبيض، وحوض رى بدون سند من القانون.

وتضمنت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 43 منطقة (H) بالحي الثامن امتداد مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبني مكون من أرضي و3 أدوار هيكل خرساني بدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 95 منطقة " J " بالحي الثامن امتداد بيت الوطن بالمدينة، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من بدروم وأرضي و3 أدوار بدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم (۳۸) منطقة (k) بالتجمع الثالث حي امتداد النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة البدروم بدون ترخيص.

كما نص قرار آخر لوزير الإسكان على أن تزال التعديات الواقعة بقطعة الأرض الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق اسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في إنشاء محطة تقوية للمحمول مكونة من برج اتصالات وقاعدة من الخرسانة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.