وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الثالثة اليوم

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أعمال منتدى مصر للتعدين، في نسخته الثالثة، ويعقد على مدى يومين بالقاهرة.





ومن المقرر أن يلقى الوزير الكلمة الافتتاحية فى المنتدى، والتى يستعرض خلالها رؤية قطاع التعدين المصرى خلال الفترة المقبلة لتطوير الأداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع، ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار "استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة"، ويأتى انعقاده وفق خطة وزارة البترول للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع التعدين وإبراز ما يشهده من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعدينى، كما يمثل هذا الحدث السنوى منصة تجمع المسؤولين فى قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة فى استغلال الإمكانات التعدينية التى تحظى بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية فى دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

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