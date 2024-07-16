الاحتفال بالعيد القومى المصرى فى هلسنكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:29 صباحاً - أقام السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكى حفل استقبال بدار السكن المصرى بمناسبة احياء الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، حضرها نخبة من مسئولى وزارة الخارجية الفنلندية وفى مقدمتها مديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط، وبمشاركة عميد السلك الدبلوماسي فى فنلندا، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية واعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين فى هلسنكى، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء البعثة المصرية فى هلسنكى.

ألقى السفير المصرى خلال كلمته الضوء على العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع مصر وفنلندا والتى شهدت على مدار السنوات الأخيرة تنسيقاً وتعاوناً فى عدة مجالات على الصعيدين الثنائى والدولى، وهو التعاون الذى عكسه عدد من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة والتى كان أخرها المشاركة الفنلندية رفيعة المستوى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.

أبرزت كلمة السفير المصرى كذلك الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، وفى هذا الاطار استعراض المؤشرات الاقتصادية الايجابية لاداء الاقتصاد المصرى وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المجالات لاسيما المناطق الصناعية المرتبطة بالموانىء المصرية الرئيسية، كما استعرض أبرز الجهود التنموية فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات القومية للنقل والطرق والمدن الجديدة وبالأخص بداية عمل كافة المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارة الخارجية من العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها أبرزت ممثلة الخارجية الفنلندية متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فنلندا لدور مصر المحورى فى دعم الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار فى المنطقة.