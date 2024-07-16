نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عاطف يكشف عن تعاونه مع رامي صبري بـ فيها إيه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف الشاعر محمد عاطف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "فيها إيه" للمطرب رامي صبري، حيث شارك "عاطف" جمهوره بصورة من بوستر الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالبوستر تعليقاً قال فيه :"الأغنية من كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، توزيع مكس ماستر أسامة الهندي، جيتار أحمد حسين".

تعليقات الجمهور على منشور محمد عاطف

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد عاطف مع رامي صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد عاطف أغنية مبسوط يا بعد للنجم رامي صبري، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

سافر واتغرب قلبي معاه

حاولت أنساه لقيت معاناة

كأني غريق في دوامة

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بإيه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

فارق من غير ما يقولي سلام فاجأني

قوام وأهي الأيام بتعمل فيا ما بادلها

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟

راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟

ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

