نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيقه يخضع لعملية جراحية ..حماده هلال يطالب الجمهور بالدعاء له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الفنان حماده هلال عن حزنه الشديد على شقيقه لخضوعه لعملية جراحية.

ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا :" أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها سهلة وتقوم بالسلامة يا أخي مدحت هلال، أطلب منكم الدعاء لأخي ليشفى ويجتاز العملية بسهولة، يا رب العرش العظيم".



إحياء ذكرى وفاة والدته

حرص حمادة هلال على إحياء ذكرى وفاة والدة ببداية الشهر، ونشر صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام وعلق عليها من خلال خاصيه الكابشن بإنستجرام:

"الله يرحمك يا أمي ‏ويجمعني معاكي فى الجنة، اسألكم الدعاء".



آخر أعمال حمادة هلال



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



قصة مسلسل المداح 4

وكانت تدور قصة المداح في موسمه الرابع حول صابر المداح الذي يجد نفسه في صراع آخر مع الجن ويذهب إلى مساعدة عائلة صعيدية من أسوان ومن ثم يتعرض للعديد من المواقف المريبة، وتدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الإثارة والتشويق



أبطال مسلسل المداح 4

شارك في مسلسل المداح الموسم الرابع كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان حمادة هلال وهم: هبة مجدي، سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، حنان يوسف، خالد سرحان، مي سليم، دنيا عبد العزيز، دياب، حمزة العيلي، أحمد بدير، هلا السعيد، وآخرين من النجوم المميزين والعمل من تأليف أمين جمال، والإخراج لـ أحمد سمير فرج.