بعد انتهاء فترة السماح..السعودية تعلن عن غرامة تصل حتى 1000 ريال غرامة على هذه الفئات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن غرامة مالية كبيرة، لجميع الأشخاص الذين يقومون بإلغاء تأشيرة السفر التي حصلوا عليها من الكفيل، بالإضافة إلى ذلك التواجد داخل الأراضي السعودية في حالة انتهاء فترة السماح الخاصة به، حيث يجب عليهم تجديد الإقامة بعد انتهاء هذه الفترة مباشرة.

عقوبة انتهاء فترة السماح

بعد انتهاء صلاحية الإقامة بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، تمنح الجوازات السعودية لهم فترة سماح، وذلك من أجل تجديد تأشيرة الإقامة، والهدف من ذلك هو مساعدة المقيمين بالإقامة مرة أخرى، ولكن البعض يتكاسل عن التجديد في هذه الفترة، وبالتالي يتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، وفي حالة عدم الاستجابة يتم الترحيل من المملكة على الفور، مع العلم أن عملية التجديد تتم بشكل إلكتروني ومن خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

بعد التعرض على عقوبة انتهاء فترة السماح، وعدم تجديد المقيم التأشيرة في هذه الفترة، وكما ذكرنا في الفقرة السابقة أن عملية التجديد تتم بشكل إلكتروني من خلال خطوات بسيطة وسهلة، ولكن يجب تقديم بعض المستندات الهامة، وهي كالآتي:

لابد أن يكون السجل الجنائي للمقيم خالي من أي أحكام أو قضايا تخص الشرف والأمانة.

لابد أن يكون جواز السفر ساري وغير منتهي.

يجب تقديم ما يدل على وضعك المالي في المملكة، من الشركة أو المؤسسة التي تعمل فيها.

تقديم شهادة صحية تؤكد أن المقيم خالي من أي أمراض مزمنة أو معدية.

كما يجب ألا يمر على هذه الشهادة ستة شهور بحد أقصى.

إذا كان الشخص لديه أي غرامات خاصة بالمرور يجب عليه دفعها قبل إتمام عملية التجديد.

لابد أن يكون المتقدم مقيم في المملكة بشكل مستمر.

ماذا يحدث اذا لم تجدد الاقامة؟

في حالة انتهاء الإقامة، يتم إعطاء فترة سماح أولى وتكون غرامتها 500 ريال سعودي، وفي حالة عدم التجديد يتم إعطاء فترة سماح ثانية ويتم دفع غرامة تصل 1000 ريال، وفي حالة عدم الاستجابة يتم ترحيل المقيم من المملكة.

متى تسقط الاقامة في السعودية؟

تسقط الإقامة في حالة عدم استجابة المقيم في حيث تجديد الإقامة، مع العلم أن أقصى حد للتجديد هو 60 يوم، وفي حالة عدم الاستجابة يتم ترحيل الشخص إلى موطنه.

هل يستطيع المقيم العودة الى السعودية؟

في حالة خروج المقيم من السعودية بدون سبب، يمكنه العودة مرة أخرى ولكن في حالة إذا كان لم يمر على موعد خروجه ثلاث سنوات بحد أقصى.