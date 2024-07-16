مواطن سعودي يعثر على كنز ضخم ومدهش يكشف عن نفسه داخل حصن من الصخور!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - عثر مواطن سعودي على كمية من البيض الكبير الذي يشبه بيض النعام إلى حدٍ كبير، ولكنه ليس كذلك فقد تم ذِكر أن النعام لا يعيش فيه هذه الأماكن، حيث إنه وجد البيض في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

وقام المواطن السعودي بتصوير هذا البيض في مقطع فيديو ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على جدل كبير بأنه يمكن أن يكون بيض ثعبان؛ وذلك لأنه محاط بالكثير من الصخور من جميع الاتجاهات، وأن النعام لا يستطيع أن يضع بيضه هناك.

ونُشِر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مما جعله يتلقى الكثير من التعليقات حول هذا البيض ولمن من الحيوانات يمكن أن يكون، ولكن أكثرهم يشيرون حول أنه يمكن أن يكون بيض الثعبان، ومنهم من قال إنه بيض حيوان الورل وهو من الزواحف.