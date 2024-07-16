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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الغموض يحيط بمستقبل جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عقب الخسارة أمام إسبانيا (2-1)، في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا أمس الأحد.

الغموض يسيطر على مصير ساوثجيت

وينتهي عقد ساوثجيت بنهاية العام الحالي ولم يتضح بعد ما إذا كان سيبقى على رأس القيادة الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة في مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأفادت تقارير بأن اتحاد الكرة الإنجليزي يعتزم تجديد عقد ساوثجيت رغم استمرار الفشل في حصد أي لقب منذ التتويج بمونديال 1966.

وقال ساوثجيت "هناك ما يناسب الفريق وهناك ما يناسبني، الكثير من الأمور تؤخذ في الاعتبار".

ونجح ساوثجيت في إحداث ثورة تصحيح في صفوف المنتخب الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016 حيث صعد بالفريق مرتين متتاليتين إلى نهائي اليورو بجانب بلوغ المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018.

وقبل بداية عصر ساوثجيت ومنذ التتويج بلقب مونديال 1966، تمثلت أبرز إنجازات إنجلترا في بلوغ المربع الذهبي لمونديال 1990 والمربع الذهبي ليورو 1996.

