الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على غزة خلف أكثر من 40 مليون طن من الركام

ووفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أفادت التقارير الأممية بأن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في قطاع غزة قد تصل إلى 40 مليار دولار.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة - الشهر الماضي - فقد تضرر ما يزيد على 2730 مبنى في غزة وتم تدمير ما يزيد قليلا على ربعها، بينما تعرض عشر المباني لأضرار جسيمة، فيما أوضحت التقارير الأممية أن آثار الدمار طالت المدارس والمرافق الصحية والطرق ومنشآت البنية التحتية.
ومن جانبه، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقرير له صدر في مايو الماضي، أن إعادة إعمار المنازل في غزة، والتي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040، وفقا للسيناريوهات الأكثر تفاؤلا.
ووفق البرنامج، ستبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار، لكن الإشكالية التي نوهت إليها منظمات الإغاثة الأممية لا تقتصر على حجم الدمار الذي خلفته الحرب إلى اليوم، وإنما تمتد للآثار المحتملة لاستمرار الحرب، والتي تتآكل معها كل مقومات البنية التحتية داخل قطاع غزة.
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