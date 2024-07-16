العالم اليوم - "إس آند بي": 92 مليار دولار إصدارات الصكوك عالميا في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر "إس آند بي": 92 مليار دولار إصدارات الصكوك عالميا في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:18 صباحاً - قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية إن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار.

وأشارت وكالة"أس آند بي" في تقرير إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 23.8 بالمئة في الإصدارات بالعملات الأجنبية، والتي وصلت إلى 32.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفق "أس آند بي" كان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وماليزيا والكويت.

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "أس آند بي": "تحافظ الوكالة على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار".

وترى الوكالة أن تحسن الرؤية بشأن مسار معدلات الفائدة على المدى المتوسط يساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر 2024.

وأوضحت الوكالة أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية يساهم في زيادة الإصدار.

وتحدثت الوكالة عن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" باعتباره لن يؤثر على إصدارات 2024، ولكن من المحتمل أن يتم أخذه في الاعتبار من العام المقبل وبالتالي سيحمل أثرا على الإصدارات، إذ سيعمل المعيار على تحويل الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين.

وقال محمد دمق: "سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين".

وتطرق تقرير الوكالة إلى الصكوك المستدامة، إذ بلغ الحجم الإجمالي لإصدارات هذه الصكوك 5.2 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2024، فيما من المتوقع أن يتراوح حجم الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار خلال عام 2024.

وقالت الوكالة "إن 80 بالمئة من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار بدء رحلتهم نحو التحول المناخي".