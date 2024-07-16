العالم اليوم - التفاؤل حول خفض الفائدة بأميركا يقود المعدن الأصفر للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر التفاؤل حول خفض الفائدة بأميركا يقود المعدن الأصفر للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يوليو 2024 11:18 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مبررات خفض معدلات الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولار للأونصة.

وأمس الاثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولار.

وقال يب جون رونج، استراتيجي السوق في مؤسسة "آي.جي": "واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماما الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيدا في الفترة التي تسبق الخفض".

وقال باول أمس الاثنين إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وتعليقات مسؤولين آخرين بالاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الدلائل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولار بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولار.