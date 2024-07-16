أحمد طه: تطبيق معايير "جهار" يضمن الحد من الكوارث والمخاطر من خلال خطط استباقية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، أن تطبيق معايير "جهار" تضمن، بجانب حسن إدارة الموارد، الحد من الكوارث والمخاطر من خلال اتباع أكواد البناء الصحيح، والجاهزية الدائمة بخطط استباقية تراعي سلامة المرضى والأطقم الطبية وسلامة المؤسسة والبيئة المحيطة بها.

جاء ذلك تعقيبا على افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي والتي أقيمت تحت عنوان: " خطط السلامة البيئية" في مركز تدريب هيئة التأمين الصحي بمستشفى المقطم.

يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي، والذي تم توقيعه برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في أكتوبر الماضي واعقبه سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة.

استهدفت الورشة، التي استمرت على مدار ٣ أيام، تحسين وتطوير منظومة السلامة البيئية في المنشآت الصحية وفقا لمعايير اعتماد المستشفيات (GAHAR)، وشارك بها 94 متدربًا من مديري ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بمستشفيات هيئة التأمين الصحي الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم وتطبيق أفضل الممارسات السلامة البيئية.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية من بينها: القيادة الفعالة والتخطيط لسلامة البيئة والمنشآت، التخطيط الآمن لمكافحة الحريق مع عمل محاكاة واقعية على خطة الإخلاء أثناء الحريق وعمل أنشطة تفاعلية على كيفية عمل خطط السلامة البيئية منها خطة التعامل الآمن مع المواد الخطرة والنفايات، المعدات الطبية الآمنة، خطة المرافق وخطة الاستعداد الآمن للطوارئ.

وخلال جلسات نقاش وتبادل للخبرات العملية، أعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من المعلومات التي تم اكتسابها، مؤكدين على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز الوعي البيئي وتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، كما تم عرض مجموعة من الأمثلة الحية والدراسات الحالية لتوضيح كيفية إستخدام الإمكانيات المتاحة في تطبيق خطط السلامة البيئية بنجاح في المؤسسات الصحية.

شارك بالورشة د. سيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية بالهيئة، أ.عيسى حسن، عضو ادارة الرقابة، ود.ساره عبيد، مدير السلامة والصحة المهنية بهيئة التأمين الصحي، وأشرف على تنظيم الورشة الإدارة العامة للتدريب للغير برئاسة د.الشيماء عبد الفتاح.