نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الدول العربية تدين الهجوم الاجرامي على مقهى في مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول

العربية بشدّة الهجوم الإجرامي الذي استهدف مقهى مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو يوم 14/7/2024، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، ونددت بهذا العمل الجبان الذي يهدف إلى إضعاف الحكومة الفيدرالية وبث الرعب في نفوس المدنيين.

وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازي لحكومة وشعب الصومال ولذوي ضحايا هذا العمل الارهابي الجبان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدةً على تضامن الجامعة العربية الدائم مع جمهورية الصومال الفيدرالية حكومةً وشعبًا في محاربة كل ما يهددّ أمنها واستقرارها أو يعمل على تقويض التقدم الذي تحرزه الحكومة الصومالية على جميع الأصعدة بما في ذلك مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن.