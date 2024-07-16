جوجل تطرح تصميما جديدا لـ «Google Maps».. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - تستمر جوجل في تطوير واجهة تطبيق الخرائط لخاص بها "Google Maps"، سواء من خلال إضافة عرض القمر الصناعي أو تحديث قوائم ملء الشاشة، وذلك بعدما أثبت التطبيق جدارته وشعبيته بفضل ابتكاراته المتواصلة.





في خطوة لتعزيز تجربة التنقل على أجهزة أندرويد، قدمت Google Maps واجهة جديدة تستبدل القوائم التقليدية بملء الشاشة بتصميم يعتمد على الورقة، مما يضمن بقاء الخريطة مرئية دائمًا، ويجري الآن طرح هذا التصميم الجديد على مستوى العالم.

يأتي التصميم الجديد بواجهة تتميز بزوايا أكثر نعومة واستدارة، مع تركيز أكبر على طبقة الخلفية لعرض الخريطة بشكل أوضح وأكثر بروزًا. هذه التحديثات لا تسهم فقط في تحسين تجربة التنقل، بل تضفي أيضًا مظهرًا أكثر أناقة وخفة على التطبيق.

ما الجديد في خرائط جوجل

يهدف التحديث الجديد إلى تعزيز تجربة المستخدم بشكل عام من خلال ضمان بقاء الخريطة مرئية دائمًا، وتبسيط التفاعل، وتوضيح ترتيب المعلومات.

توفر الواجهة المعتمدة على الورقة تفاصيل الخريطة مثل الموقع، الطريق، والمعالم المحيطة بشكل مستمر.

في السابق، كان على المستخدمين التنقل ذهابًا وإيابًا للتحقق من هذه التفاصيل، مما كان يعيق رؤية الخريطة.

تمكن الواجهة الجديدة المستخدمين من الوصول السريع إلى الخيارات الأكثر استخدامًا، مثل اختيار وضع النقل أو مسارات بديلة، من خلال التمرير لأعلى من أسفل الشاشة، دون أن يعيق ذلك رؤية الخريطة الأساسية.

يبرز التصميم المحدث تفاصيل الرحلة الأساسية مثل نقاط الانطلاق والوصول ضمن الأوراق المبسطة، مما يتيح الأولوية لمعلومات التنقل الأكثر أهمية ويجعل تجربة السفر أكثر سهولة.

حاليًا، يجري طرح التصميم المستند إلى الورقة لمستخدمي نظام أندرويد فقط، ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين تدريجيًا عبر النسخة الثابتة لتطبيق Google Maps (الإصدار 11.36.x).

بالنسبة لمستخدمي نظام iOS، لم تعلن جوجل بعد عن أي خطط مشابهة، ولكن من المرجح أن يتم تقديم التحديث في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت جوجل عن إضافة ميزة عداد السرعة على أنظمة iOS وCarPlay، كما بدأت Google Maps في طرح مؤشرات حدود السرعة عالميًا للطريق الذي تسلكه. خلال القيادة، يظهر عداد سرعة دائري في الزاوية السفلى اليسرى من الشاشة، يعرض السرعة الحالية للمركبة.

إذا تجاوزت السرعة الحد الأقصى المسموح به، يتغير لون المؤشر، مما يقدم تحذيرًا بصريًا يساعدك على تنظيم سرعتك وضمان سلامتك على الطريق.