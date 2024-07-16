لمستخدمي آيفون.. تصميم جديد لواجهة المكالمات في واتساب

جدة - نرمين السيد - أعلنت خدمة المراسلة الفورية واتساب، عن طرح واجهة اتصال جديدة لمستخدمي آيفون، والتي تقدم شريط اتصال سفلي جديدا.





ووفقًا لتقرير نشر في موقع "WA Beta Info"، يمكن للمستخدمين توقع واجهة شاشة اتصال محدثة، وذلك من خلال تحديث واتساب التجريبي لنظام Android 2.24.12.14، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

كما كشفت الشركة عن سلسلة من التحسينات لتحديث شاشة الاتصال الخاصة بالتطبيق، وتضمنت هذه التغييرات شريط الاتصال السفلي المحدث، وصور الملفات الشخصية الأكبر حجما، والتصميم المعاصر الشامل، وكلها موجهة نحو جعل الواجهة أكثر جاذبية من الناحية المرئية وسهلة الاستخدام.

وبناءً على هذه التحسينات، طرح واتساب الآن تحديثًا مشابهًا لمستخدمي iOS بإصدار الإصدار 24.14.78 على متجر التطبيقات، وعلى الرغم من أن سجل التغيير الرسمي لهذا التحديث لا يسرد الميزات الجديدة بشكل صريح، إلا أنه تم التأكيد على أن التحديث يقدم واجهة جديدة لشريط الاتصال السفلي، وهو متاح الآن لجمهور أوسع.

وتتضمن واجهة شاشة الاتصال المجددة في تحديث iOS الجديد جزءا علويا، معاد تصميمه من الشاشة لتحسين رؤية الأزرار، وتتميز بخلفية شبه شفافة وشريط سفلي محسن، وتم تصميم هذه التغييرات لجعل التطبيق أكثر سهولة وأسهل في الاستخدام أثناء المكالمات.

وأشارت واتساب، إلى أنه قد لا يتمكن جميع المستخدمين من رؤية هذه الميزات على الفور، وغالبًا ما يتم طرح تحديثات واتساب تدريجيًا؛ مما يعني أن بعض الحسابات قد تتلقى الواجهة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.