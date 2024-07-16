نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونالد ترامب يختار لجيه دي فانس نائب له: تطور العلاقة وأبعادها السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اختيار جيه دي فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، كنائب له في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

تأتي هذه الخطوة في سياق من التطورات السياسية الحديثة التي تشهدها الولايات المتحدة، وتعكس تحولات كبيرة في العلاقة بين ترامب وفانس.

فانس، الذي انحاز بشكل واضح إلى اليمين الشعبوي، كان موضوع جدل في الساحة السياسية الأمريكية.

عندما ترشح ترامب لأول مرة لمنصب الرئاسة، كان فانس من بين المعارضين له داخل الحزب الجمهوري.

ومع ذلك، فقد اختاره ترامب الآن ليكون جزءًا من فريقه في خطوة يصفها بأنها نتيجة لمداولات وتفكير دقيق، واعتبارًا للمواهب والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها فانس.

تحولات في مواقف جيه دي فانس

منذ ذلك الحين، شهد فانس تحولًا كبيرًا في مواقفه ومشاركته السياسية.

بالرغم من كونه كان من بين المنتقدين لترامب في البداية، إلا أنه أصبح شخصية قوية داعمة له، خاصة في قضايا مثل التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

هذه التحولات لاقت استحسانًا من قبل جمهور ترامب وأنصاره، مما أضفى على فانس مكانة بارزة في الساحة السياسية الحالية.

الدعم المالي والدعم السياسي

تلقى فانس دعمًا قويًا من العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رجال الأعمال مثل بيتر ثيل، الملياردير في مجال التكنولوجيا الذي ساهم بشكل كبير في حملته الانتخابية.

هذا الدعم لم يقتصر فقط على النواحي المالية، بل شمل أيضًا دعمًا سياسيًا قويًا، مما ساهم في تعزيز مكانته كسياسي مؤثر.

مسيرة جيه دي فانس وخدمته العسكرية

يتميز فانس بمسار حافل ومتنوع، حيث خدم في قوات مشاة البحرية الأمريكية وشارك في عمليات عسكرية مثل "حرية العراق".

وقد حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ييل، مما أضفى على تجربته العسكرية والأكاديمية مزيدًا من العمق والتأثير في مسيرته السياسية.